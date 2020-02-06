Берлин, , 07:48 — REGNUM 5 февраля в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц Арена» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Германии сезона 2019/20 между «Баварией» и «Хоффенхаймом». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 4:3.

«Бавария» стала последней командой, вышедшей в ¼ финала Кубка Германии. Её соперниками станут «Айнтрахт», «Фортуна», «Шальке-04», «Байер-04», «Вердер», «Унион» и «Саарбрюккен».

Оформив дубль, Роберт Левандовски стал автором 35-ти мячей в 29-ти матчах в текущем сезоне во всех турнирах (22 — Бундеслига, 10 — Лига Чемпионов, 3 — Кубок Германии) и продлил голевую серию до 4-х игр.

Статистика матча («Бавария"/"Хоффенхайм»)

Удары 16/12

Удары в створ 9/4

Владение мячом 60%/40%

Фолы 9/7

Угловые 9/4

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэйвис, Толиссо, Киммих, Коутиньо, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

Запас: Одриосола (↑ 83), Алькантара, Кюизанс (↑ 81), Даяку, Горецка, Эрнандес, Ульрайх, Мейер, Зиркзее (↑ 81).

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик.

«Хоффенхайм»: Пентке, Кадержабек, Хюбнер, Акпогума, Нортвейт, Гриллич, Руди, Цубер, Ларсен, Бебу, Крамарич.

Запас: Бичакчич, Дабур (↑ 61), Баумгартнер (↑ 71), Самассеку, Эссер, Сков, дос Сантос (↑ 71), Бейер, Пош.

Главный тренер: Алфред Схредер.

Бригада арбитров: Саша Штегеманн | Торстен Шиффнер | Саша Тилерт | Тимо Герах.

Желтые карточки: Нортвейт — 31, Толиссо — 40, Павар — 55, Алаба — 84.

Забитые мячи: Жером Боатенг (автогол) 8 — 0:1, Бенжамин Хюбнер (автогол) 13 — 1:1, Томас Мюллер (Давид Алаба) 20 — 2:1, Роберт Левандовски (Томас Мюллер) 36 — 3:1, Роберт Левандовски (Джошуа Киммих) 80 — 4:1, Моанес Дабур (Стивен Цубер) 82 — 4:2, Моанес Дабур 90 — 4:3.