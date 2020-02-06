Париж, , 07:46 — REGNUM 5 февраля в Сент-Этьене (Франция) на стадионе «Жоффруа Гишар» был разыгран матч между командами «Сент-Этьен» и «Марсель» в рамках 23-го тура французской Лиги 1 2019/20. Игра завершилась уверенной победой гостей.

Самым ценным игроком матча с оценкой 7,77 был признан 34-лентий французский вратарь Стив Манданда, совершивший 3 успешных сейва и отстоявший матч на ноль. Точность передач футболиста составила 39%. Лучшим в составе хозяев стал Вахби Хазри, отличившийся 4-мя обводками, 3-мя отборами и 3-мя поданными угловыми.

«Марсель» одержала 13-ю победу в сезоне, набрала 36 очков и укрепилась на второй позиции, отставая от ПСЖ на 12 очков. «Сент-Этьен» с 28-ю баллами расположился на 15-м месте.

Статистика матча («Сент-Этьен"/"Марсель»)

Удары 10/4

Удары в створ 3/2

Владение мячом 48%/52%

Фолы 8/11

Угловые 6/2

WhoScored 6.26/7.11

Составы на матч:

«Сент-Этьен»: Рюффье, Салиба, Перрен, Фофана, М’Вилла, Денис, Хазри, Амума, Дебюши, Кабай, Диони.

Запас: Будебуз, Онора (↑ 68), Ахолу (↑ 46), Эль Хаджи, Макон, Мулен, Аби (↑ 76).

Главный тренер: Клод Пюэль.

«Марсель»: Манданда, Гонсалес, Чалета-Цар, Сарр, Амави, Камара, Сансон, Ронжье, Радонич, Бенедетто, Пайе.

Запас: Сакаи, Строотманн (↑ 89), Пеле, Кауи, Лопес (↑ 90), Аке, Жермен (↑ 76).

Главный тренер: Андре Виллаш-Боаш.

Бригада арбитров: Жером Брисар | Бенджамин Паже | Николя Дано | Оливье Тюаль.

Желтые карточки: Амави — 25, Радонич — 49, Ронжье — 57, Фофана — 61, Хазри — 65.

Забитые мячи: Димитри Пайе (Валентин Ронжье) 7 — 0:1, Неманья Радонич (Морган Сансон) 85 — 0:2.