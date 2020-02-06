Мадрид, , 07:45 — REGNUM 5 февраля в Миранда-де-Эбро (Испания) на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Андува» команды «Мирандес» и «Вильярреал» встретились в рамках ¼ финала Кубка Испании 2019/20. Игра завершилась сенсационной победой коллектива из Сегунды.

24-летний арендованный из «Реал Сосьедада» Мартин Меркуланц проводит сильный сезон за «Мирандес», забив 11 мячей и отдав 8 голевых передач в 30-ти матчах во всех турнирах (2+3 — Кубок Испании, 9+5 — Сегунда).

«Мирандес» стал второй командой, вышедшей в полуфинал Кубка Испании. Ранее «Гранада» одолела «Валенсию» 4-го февраля со счетом 2:1, где голы забили Роберто Сольдадо (3, 90) и Родриго (40). 6-го февраля за выход в полуфинал кубка состоятся матчи между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» (21:00 по МСК) и «Атлетиком» (Бильбао) и «Барселоной» (23:00 по МСК).

Статистика матча («Мирандес"/"Вильярреал»)

Удары 13/15

Удары в створ 5/7

Владение мячом 46%/54%

Фолы 7/11

Угловые 4/5

Составы на матч:

«Мирандес»: Лимонес, Гонсалес, Онандиа, Гонсалес, Франкуеза, Пенья, Рей, Меркуланц, Малса, Санчес, Аиас.

Запас: Кихера (↑ 86), Муньос, Висенте, Андре (↑ 79), Альдалур (↑ 67), Лисоайн.

Главный тренер: Андони Ираола.

«Вильярреал»: Фернандес, Марио, Мори, Кинтилья, Чакла, Касорла, Иборра, Чуквуэзе, Замбо, Онтиверос, Морено.

Запас: Бакка, Тригерос, Алькасер (↑ 65), Хименес (↑ 46), Гомес (↑ 71), Барбоса, Нино.

Главный тренер: Хавьер Кальеха.

Бригада арбитров: Рикардо Бенгоэчеа | Роберто дель Паломар | Хон Нунес.

Желтые карточки: Иборра — 34, Чакла — 38, Марио — 52, Чуквуэзе — 64, Касорла — 78, Меркуланц — 90.

Забитые мячи: Матеус Баррозо (Мартин Меркуланц) 17 — 1:0, Хавьер Онтиверос 32 — 1:1, Мартин Меркуланц (пенальти) 45 — 2:1, Санти Касорла (пенальти) 56 — 2:2, Одей Онандиа (Мартин Меркуланц) 58 — 3:2, Антонио Санчес (Мартин Меркуланц) 90 — 4:2.