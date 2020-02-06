Монреаль, Канада, , 05:20 — REGNUM Информация, которую распространили СМИ, о недопуске сборной России по футболу на чемпионат мира — 2022 в Катаре, подтверждена Всемирным антидопинговым агентством (WADA), 5 февраля сообщает РИА Новости.

В WADA подчеркнули, что указанный чемпионат является крупным международным соревнованием, а значит, российская команда сможет выступить на нем только под нейтральным флагом.

Отмечается, что данное наказание будет принято только в том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердит предложенные WADA меры.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля катарский телеканал BeIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство якобы уведомило РФ о невозможности участия ее сборной на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

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