Анадырь, , 05:59 — REGNUM На Чукотке прошла зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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В мероприятии приняли участие 211 человек, рассказали в окружном комитете по культуре, спорту и туризму. Спортивный праздник прошёл во всех муниципалитетах Чукотки с 20 января по 3 февраля — в нём приняло участие 53 организации.

«Основной возраст спортсменов — от 26 до 50 лет, что соответствует VI, VII и VIII ступеням комплекса ГТО», — отметили в спорткомитете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 30 жителей, принимавших участие в сдаче норм ГТО и показавших отменные результаты, получили золотые знаки.