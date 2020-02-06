Ростов-на-Дону, , 01:11 — REGNUM Несмотря на крупную победу над командой «Уфа-Алиса», игроки гандбольного клуба «Ростов-Дон» часть поставленных задач не выполнили. Об этом после игры сообщил ассистент главного тренера донской команды Томаш Хлавати.

«У нас были определённые задачи на игру. Некоторые выполнили, некоторые — нет. Уфимские гандболистки создали нам некоторые проблемы. В начале матча мы делали ошибки в нападении и защите, но постепенно с ними справились и во второй половине встречи показали хорошую игру», — сказал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ростовчанки обыграли оппоненток со счётом 29:15. Победа над клубом «Уфа-Алиса» продолжила беспроигрышную серию матчей подопечных Амброса Мартина в рамках Суперлиги Париматч.

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