Пенза, , 21:49 — REGNUM

В Пензе готовятся к проведению всероссийской лыжной гонки «Лыжня России». Она состоится в лесном массиве микрорайона Арбеково в ближайшее воскресенье, 9 февраля, однако местом старта выбрана верхняя площадка стадиона «Снежинка» со стороны дороги на с. Малая Валяевка, сообщает пресс-слжба мэрии.

Из-за отсутствия снежного покрова вряде регионов проведение гонки под вопросом. Однако в Поволжье наблюдается сильный снег, метель, гололед, сложное отложение, на дорогах накат и гололедица. Синоптики прогнозируют 6 февраля более значительное похолодание, усиление осадков не только в виде мокрого снега, но и в виде метели, гололёд, порывистый ветер скоростью 15−20м/с.

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«Для жителей микрорайона Арбеково, которые будут добираться до мероприятия пешком и на лыжах, будет промаркирован проход от стадиона «Снежинка» со стороны улицы Виражной. Дистанция там примерно один километр», — уточнил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

Ожидается, что в гонке примут участие более 3500 человек.