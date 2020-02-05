Доха, , 20:21 — REGNUM Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.

На гол железнодорожника Владислава Игнатьева в середине первого тайма спартаковцы ответили забитым мячом Ильи Гапонова на 49-й минуте.

В серии послематчевых пенальти Айртон и Резиуан Мирзов. Удары Алекса Крала и Максима Глушенкова отразил вышедший на 90-й минуте вратарь Никита Медведев.

В свою очередь, голкипер «Спартака» Артём Ребров пропустил пенальти от Алексея Миранчука, Рифата Жемалетдинова, Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова. Бенедикт Хёведес не смог переиграть спартаковца.