Екатеринбург, , 20:02 — REGNUM В оргкомитет по подготовке к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге включили нескольких человек. Об этом сообщает ЕАН.

В частности, в состав объединения вошли брат бизнесмена Дмитрия Пумпянского Александр, гендиректор компании Пумпянского «Синара-девелопмент» Тимур Уфимцев и гендиректор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов.

Оргкомитет всё так же возглавляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, летняя Универсиада пройдёт в Екатеринбурге в августе 2023 года. Специально для студенческих игр в черте города построят спортивную деревню.

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