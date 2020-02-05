Сочи, Краснодарский край, , 16:26 — REGNUM Свободный вход для зрителей сделали организаторы чемпионата мира по санному спорту, который пройдёт в Сочи с 14 по 16 февраля. Проезд до места проведения состязаний — на олимпийской саннобобслейной трассе в Красной Поляне — для многих туристов также будет бесплатным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

«Вход на чемпионат для зрителей свободный. Для беспрепятственного прохода на территорию проведения соревнований при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность», — сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края.

Отдыхающие на курортах «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» смогут добраться до места проведения чемпионата бесплатно на специальных шаттлах, которые будут курсировать каждые 30 минут. Также будет организована бесплатная парковка для автомобилей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия впервые принимает чемпионат по санному виду спорта такого уровня. В состязаниях будут участвовать 120 спортсменов из 19 стран. Будет разыграно семь комплектов медалей. В числе участников — мировые звёзды. В российскую сборную вошли многократные чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира и олимпийских наград Семен Павличенко, Роман Репилов, Татьяна Иванова, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

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