Москва, , 16:04 — REGNUM Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова примет участие в турнире «Русская зима». Об этом 5 февраля заявил тренер спортсменки Светлана Абрамова, сообщает ТАСС.

По словам Абрамовой, Сидорова приняла решение выступать на «Русской зиме» в знак поддержки действий Минспорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР) по исправлению ситуации в российской лёгкой атлетике.

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Ранее Сидорова заявила, что не будет принимать участия в «Русской зиме» из-за несогласия с действиями руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

После этого минспорта РФ 31 января приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта. А 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал свои полномочия рабочей группе ОКР.

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