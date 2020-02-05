Москва, , 16:02 — REGNUM В Госдуме назвали провокацией сообщение о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировало Россию о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Очередная чушь и провокация. Это компетенция ФИФА принимать решение относительно формата участия России. И то, только после того, как наша сборная пройдет отборочные соревнования», — заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Парламентарию очевидно, что за такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты.

«Накануне ЧМ-2018 в России была масса провокаций и попыток бойкота. Теперь, пока длится судебный процесс с WADA, нужно быть готовыми к аналогичным заголовкам в иностранной прессе. Кстати, и Катар как принимающая сторона чемпионата 2022 года неустанно подвергается нападкам», — сказал он.

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