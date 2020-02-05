Хельсинки, , 15:57 — REGNUM Сборная России по хоккею в полном составе проводит тренировку в Хельсинки перед матчем третьего этапа Еврохоккейтура. Об этом 5 февраля сообщает ТАСС.

Отмечается, что российская команда продолжает подготовку к матчу Еврохоккейтура со сборной Финляндии, который пройдёт в Хельсинки 6 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, капитаном сборной России на третьем этапе Еврохоккейтура будет защитник ЦСКА Богдан Киселевич.

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