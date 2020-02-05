Никосия, 5 февраля 2020, 15:56 — REGNUM Спортсмены футбольного клуба «Уфа» обыграли футболистов «Айя-Напу» контрольном матче на Кипре. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба.
Изначально соперником уфимской команды должен был стать «Арарат» из Армении, но команда из Еревана на сбор не приехала.
Отмечается, что 5 февраля состоится еще один контрольный матч с ФК «Судава» из Литвы.
Напомним, что уфимские футболисты находятся в Ларнаке на Кипре на учебно-тренировочном сборе.
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