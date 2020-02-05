Лос-Анджелес, США, , 14:52 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:102.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 36 очков. В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал защитник Демар Дерозан, на счету которого 28 очков.

«Лейкерс» одержали вторую победу подряд и лидируют в Западной конференции НБА. «Сан-Антонио» находится на 10-м месте в турнирной таблице.

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