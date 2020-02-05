Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Санкт-Петербург полностью готов к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом 5 февраля заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

По словам Кириллова, город всестороннее готовится к проведению чемпионата Европы. Сюда входит и транспорт, и инфраструктура, и вопросы безопасности и логистики.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа турнира, а также четвертьфинал.

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