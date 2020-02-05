Цюрих, Швейцария, , 14:23 — REGNUM В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе федерации.

«Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и ASOIF (Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта) по поводу прояснения решения исполнительного комитета WADA в отношении футбола», — приводит слова представителя пресс-службы ФИФА «Чемпионат».

Напомним, ранее крупнейший катарский спортивный телеканал beIN Sports на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что WADA передало российской стороне уведомление о запрете на участие национальной сборной РФ в чемпионате мира 2022 года в Катаре.