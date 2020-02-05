Москва, , 14:11 — REGNUM Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) напомнил, что ВАДА может лишь рекомендовать той или иной сборной не участвовать в соревнованиях, решение принимает федерация.

«В данном случае FIFA не предъявляет каких-либо претензий в адрес нашей страны по нарушению антидопинговых правил и не делает заявлений о предстоящих соревнованиях. ВАДА может лишь выдавать рекомендации, но окончательное решение остаётся за федерацией», — отметил Лебедев в Facebook.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022, утверждает арабский телеканал beIN Sports.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Российский футбольный союз (РФС) не получал уведомлений от Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной сборной к чемпионату мира 2022 года.