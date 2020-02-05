Москва, , 14:06 — REGNUM Московский ЦСКА хочет арендовать нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло. Об этом 5 февраля сообщает «Чемпионат».

По информации издания, «армейцы» вступили в переговоры по переходу 19-летнего бразильского футболиста. Его контракт с «Флуминенсе» рассчитан до лета 2021 года.

Маркос Пауло является воспитанником «Флуминенсе». В прошлом сезоне он сыграл в 24 матчах чемпионата Бразилии, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Читайте также: «Рубин» объявил о переходе Абильдгора на правах аренды