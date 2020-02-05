Цюрих, Швейцария, , 13:45 — REGNUM У Международной федерации футбола (ФИФА) нет никакой новой информации об участии сборной России в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом 5 февраля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

«У нас нет никаких обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с WADA по вопросу санкций в отношении футбола», — говорится в сообщении.

Напомним, катарский телеканал BeIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы уведомило Россию о невозможности участвовать в ЧМ-2022.

В Российском футбольном союзе (РФС) и Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что не получали каких-либо документов от WADA по этому поводу.

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