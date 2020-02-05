Рига, , 13:26 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов станет наставником латвийского клуба «Рига». Об этом 5 февраля сообщает Sport24.

По словам исполнительного директора «Риги» Романа Лаюкса, Кононов подписал контракт с клубом. Отметим, что «Рига» на первом месте завершила чемпионат Латвии с 66 очками в 32 турах.

Напомним, Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. В сезоне 2018/19 команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате России и дошла до четвертьфинала Кубка России.

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