Москва, , 13:21 — REGNUM Российское антидопинговое агентство не получало официального заявления о недопуске национальной сборной к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщил 5 февраля гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали», — приводит слова Гануса «Р-Спорт».

Глава РУСАДА добавил, что подобные заявления не должны звучать до тех пор, пока ещё не завершено судебное разбирательство по поводу отстранения российских команд от крупных международных турниров.

В Российском футбольном союзе также не получали от WADA каких-либо уведомлений о статусе сборной на мировом первенстве 2022 года.

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