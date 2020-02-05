Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM Капитан сборной России по гандболу Анна Сень продлила контракт с клубом «Ростов-Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Гандболистка, играющая на позиции правой полусредней, будет защищать клубные цвета ещё в течение двух лет.

Анна Сень — воспитанница краснодарской гандбольной школы. Ранее играла за местную «Кубань», затем перешла в «Звезду» (Звенигород) и «Ростов-Дон». С 2014 по 2015 годы защищала цвета венгерского клуба «Дьёр».