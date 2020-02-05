Москва, , 12:44 — REGNUM Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может не допустить Россию на чемпионат мира — 2022 по футболу. Об этом 5 февраля сообщает «Чемпионат».

"Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. Очередная банальная провокация», — сказал Колосков.

Он добавил, что WADA не может кого-то не допустить на чемпионат мира. Подобные решения находятся в компетенции международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, 5 февраля катарский телеканал BeIN Sports сообщил, что WADA якобы уведомило Россию о невозможности участвовать в ЧМ-2022.

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