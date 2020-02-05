Доха, , 12:26 — REGNUM Сообщение о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о невозможности участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года, опубликовал катарский спортивный телеканал BeIN Sports 5 февраля на своей странице в Twitter.

Отмечается, что WADA якобы отправило Российскому футбольному союзу (РФС) уведомление о том, что сборная России не сможет участвовать в ЧМ-2022.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года. На сегодняшний день это решение не вступило в силу, поскольку окончательное решение будет приниматься после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как заявлял глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор, сборная России в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре сможет участвовать в турнире только в нейтральном статусе.

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