Махачкала, , 12:26 — REGNUM Дзюдоистка из Дагестана Патимат Гамзатова получила двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Наказание считается вступившим в силу с июля 2019 года, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Федерация дзюдо России на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Гамзатову на два года за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с 26 июля 2019 года», — сказано в сообщении.

Отметим, что в начале июля 2019 года Гамзатова завоевала серебряную медаль чемпионата Северо-кавказского федерального округа по дзюдо в Назрани в весовой категории до 48 кг. В апреле спортсменка стала чемпионкой Дагестана.