Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забросить две шайбы, чтобы войти в «клуб 700». Об этом 5 февраля сообщается на сайте НХЛ.

Овечкин сделал хет-трик в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Он занимает восьмое место с 698 шайбами в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.

Впереди Овечкина только Майк Гартнер (708), Фил Эспозито (717), Марсель Дионн (731), Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счётом 4:2.

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