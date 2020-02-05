Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM Результат матчей на Кубке Париматч Премьер имеет второстепенное значение. Куда важнее команде вступить в весеннюю часть Российской премьер-лиги (РПЛ) без травм. Об этом сообщили нападающий футбольного клуба «Ростова» Александр Долгов.

«Если приезжаешь участвовать — надо выигрывать. Опять же, главное — без травм. Уже две игры — две травмы: сначала [вратарь] Егор Бабурин, сейчас [полузащитник] Матиас Норманн. В какой-то степени результат действительно не очень важен, в первую очередь важнее подойти к сезону без травм», — приводит слова форварда пресс-служба жёлто-синих.

ИА REGNUM ранее сообщало, что «Ростов» в Катаре проиграл московскому «Спартаку» (1:2) и одержал победу над сербским «Партизаном» (3:1). 9 февраля жёлто-синие встретятся со столичным «Локомотивом».

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