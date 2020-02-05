Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пытается не фокусировать внимание на количестве забитых голов. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба клуба.

«Я стараюсь не фокусировать внимание на количестве голов и просто делаю свою работу. Как только начинаешь думать об этом слишком много, ничего не получается», — сказал Овечкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин оформил хет-трик в матче с «Лос-Анджелеса Кингз» и вышел на первое место по количеству заброшенных шайб в сезоне (40).

Кроме того, в его активе стало 698 шайб за карьеру в НХЛ. Он занимает восьмое место в списке лучших снайперов лиги, отставая от Майка Гартнера на 10 голов.

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