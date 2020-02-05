Тегеран, , 10:59 — REGNUM Велосипедистка, представляющая Исламскую республику Иран, получила бронзовую медаль в категории «кросс-кантри» на 26-ом Азиатском континентальном и 12-ом Азиатском юниорском континентальном чемпионатах по езде по горной местности в Чианг-Рае, Тайланд. Об этом 4 февраля сообщило иранское агентство IRNA.

Медалистка из Ирана по имени Фаранак Парто Азар является членом сборной Исламской республики Иран (ИРИ) по горному велоспорту. Как сообщает агентство, спортсменка полна энтузиазма завоевывать медали в дальнейшем и радовать соотечественников.

По данным Union Cycliste Internationale (UCI), первые соревнования по данному виду спорта прошли в Калифорнии (США) в начале восьмидесятых годов. Первый чемпионат мира, официально признанный UCI, был проведен в 1990 году.