Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 5 февраля сообщается на сайте лиги.

В домашней игре с «Лос-Анджелес Кингз» Овечкин забросил три шайбы с в течение четырёх минут и принёс «Кэпиталз» победу со счётом 4:2.

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Второй звездой стал голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин, который сыграл на ноль в матче с «Флоридой Пантерз» (1:0), отразив 32 броска по своим воротам. На его счету четвёртый «сухарь» в сезоне.

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Замкнул тройку нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски, который отметился голом и тремя результативными передачами в игре с «Баффало Сэйбрз» (6:1).

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