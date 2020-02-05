Сент-Луис, США, , 10:13 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Сент-Луиса» по дублю оформили нападающие Брэйден Шенн и Зак Сэнфорд. Также шайбы забросили Самуэль Бле и Колтон Парэйко.

В составе «Каролины» точными бросками отметились Себастьян Ахо, Брок Макгинн и Мартин Нечас. Российский форвард Андрей Свечников отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 72 очка после 54 матчей. «Каролина» идёт на 14-м месте с 63 очками после 53 игр.

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