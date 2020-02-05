Вашингтон, , 09:55 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

К середине третьего периода «Вашингтон» проигрывал со счётом 1:2. У «Лос-Анджелеса» дубль оформил форвард Джефф Картер, у «Кэпиталз» отличился Джон Карлсон.

Однако затем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик, забросив три шайбы за четыре минуты. Сначала он на «пятачке» замкнул передачу Ти Джея Оши, а спустя минуту удачно сыграл на добивании. Третий гол Овечкин забил в пустые ворота, когда «Кингз» сняли вратаря.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 77 очков после 54 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 30-м месте с 43 очками после 54 игр.

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