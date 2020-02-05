Колумбус, США, , 09:52 — REGNUM 5 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принял на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча прошла при 17 тысячах зрителей «Нэшнуайд Арены» и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

25-летний латышский вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин, который долго тянул с отъездом в Северную Америку, вытеснил из состава первоначального преемника Бобровского Йоонаса Карписало, а теперь и сам затмил некогда игравшего за «жакетов» россиянина. Голкипер отразил все 45 бросков по своим воротам и закономерно стал первой звездой матча. Элвис трудом завоевал доверие к себе. Вспомните начало сезона — Мерзликин в дебютной встрече против «Питтсбурга» пропустил 7 шайб. В первых восьми матчах ни одной победы за клуб, казалось бы, после такого доверие тренера подаёт до нуля. Но не в «Коламбусе». Генеральный менеджер клуба Джон Торторелла всегда готов к экспериментам, особенно когда это связано с молодежью. В своё время он дал шанс Бобровскому, и тот стал лучшим вратарем лиги. Дав время Мерзликину, он получил второго Артурса Ирбе.

Победную и единственную шайбу «Колумбуса» в этой встрече забросил защитник Зак Вереснки. На второй минуте овертайма американец нагло и холоднокровно прошил вратаря соперника. «Коламбус» одержал вторую к ряду победу.

На данный момент «Коламбус Блю Джекетс» на пятом месте в зачёте Восточной конференции чемпионата, имея на своём счету 67 очков за 54 игры.