Финикс , США, , 09:51 — REGNUM 5 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотис» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла при 14 тысячах зрителей «Хила Ривер Арены» в Финиксе и завершилась победой хозяев с разгромным «сухим» счетом — 3:0.

«Аризона» в пух и прах стёрла хвалённый «Эдмонтон», в котором правят исключительно два игрока — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. К сожалению, уровня мастерства этих нападающий не хватает, чтобы сделать суперклуб. Вернее его слишком много и другие игроки «нефтяников» просто меркнут на их фоне из-за чего теряется командная целостность. Тактика «играй на лучшего игрока и он забьет» работает далеко не всегда.

«Аризона» доказала это. Ее скромный с первого взгляда состав способен справиться с любым соперником. Гарланд (25-я минута), Крауз (27-я минута), который отличился в меньшинстве, и Кристиан Дворак (58-я минута) стали авторами «сухого» разгрома «Эдмонтона».

На данный момент «Аризона» занимает седьмую строчку в рамках турнирной таблицы Западной конференции с 61 результативным баллам в 55 матчах.