Буффало, США, , 09:32 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Колорадо» российский нападающий Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и отдал два голевых паса. Российский защитник Никита Задоров отметился голом и одной результативной передачей.

Кроме того, у «Колорадо» точными бросками отметились Самуэль Жирар, Андре Бураковски, Назем Кадри и Микко Рантанен. У «Баффало» отличился Сэм Райнхарт.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 64 очка после 51 матча. «Баффало» идёт на 25-м месте с 53 очками после 53 игр.

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