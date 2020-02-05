Колумбус, США, , 09:25 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил защитник «Коламбуса» Зак Веренски. При этом российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 44 из 45 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 67 очков после 54 матчей. «Флорида» идёт на 12-м месте с 64 очками после 52 игр.