Ньюарк, США, , 09:07 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

К середине второго периода «Нью-Джерси» вел в счёте с разницей в три шайбы. Отличились Майлз Вуд, Кайл Палмьери и Йеспер Братт.

Однако удержать это преимущество игрокам «Дэвилз» не удалось. «Монреаль» забросил четыре шайбы, голами отметились Йоэль Армиа, Нейт Томпсон, Ник Казинс и Кристиан Фолин.

Тем не менее, «Нью-Джерси» смог отыграться на последней минуте третьего периода при игре «6 на 4». Дубль оформил Кайл Палмьери.

В итоге победитель матча определился в серии буллитов, которой точнее отказались хоккеисты «Канадиенс». Решающий бросок исполнил Илья Ковальчук. Отметим, что форвард «Дэвилз» Никита Гусев не смог реализовать свою попытку.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 57 очков после 55 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 29-м месте с 46 очками после 52 игр.

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