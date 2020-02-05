Тампа, США, , 08:57 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Энтони Бовиллье. Также шайбы забросили Дерик Брассар и Мэтью Барзал. Российский вратарь Семён Варламов отразил 28 бросков из 31.

В составе «Далласа» точными бросками отметились российский форвард Денис Гурьянов, а также Джейсон Дикинсон и Йон Клинберг. На счету другого российского нападающего, Александра Радулова, одна результативная передача.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 66 очков после 51 матча. «Даллас» идёт на восьмом месте с 65 очками после 53 игр.

Читайте также: Два голевых паса Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вегас»