Тампа, США, , 08:40 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. Российский форвард Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились Уильям Каррье и Пол Штястны.

На сегодняшний день «Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 71 очко после 53 матчей. «Вегас» идёт на 16-м месте с 61 очком после 55 игр.

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