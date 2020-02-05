Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по заброшенным шайбам в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Лос-Анджелес Кингз» Овечкин забросил три шайбы. Теперь на его счету стало 40 голов. Российский форвард опередил нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка на две шайбы.

Добавим, что этот хет-трик стал для Овечкина четвёртым в сезоне. Всего он забросил 698 шайб в НХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» над «Лос-Анджелесом» со счётом 4:2.