Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 4 февраля на стадионе «Кэпитал Уан Арена» закончился победой «Вашингтон Кэпиталз» над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:2.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принес своей команде три очка. Еще одну шайбу забросил одноклубник Овечкина Джон Карлсон. За «Лос-Анджелес Кингз» два гола забил Джон Картер.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Александр Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону» над «Нью-Джерси Дэвилз».

Читайте также: Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»