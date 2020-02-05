Рига, , 00:41 — REGNUM Латвийский художник Владислав Лакше подписал двухлетний контракт с чемпионом NBA прошлого года клубом из Торонто Raptor, пишет портал LSM.

Владислав Лакше известный латвийский график, создавший стилистику популярного в стране молодёжного движения Getto Games, объединяющего молодёжь играющую в баскетбол (стритбол) на уличных площадках. Владислав рисует с 8 лет, а в юности занимался баскетболом. Он считает, что унаследовал свой талант от отца. Представители NBA увидели работы латвийского художника в интернете. Их отличает характерный, узнаваемый почерк. Работы Лакше уже публиковали Bleacher Report, NBC Sports», ESPN и другие. Вместе с контрактом клуб из Торонто подарил латвийскому художнику майку с его именем. В феврале контракт с молодым латвийским должен подписать ещё один мировой бренд — Nike