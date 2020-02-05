Ростов-на-Дону, , 00:10 — REGNUM Несмотря на победу футбольного клуба «Ростов» над сербским «Партизаном» (3:1) в Катаре, главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин остался доволен не всем. Об этом сообщает пресс-служба донской команды.

«До 70-й минуты, пока все замены не провели, меня всё в игре устраивало. Не помню, честно, чем был недоволен. Я всё время чем-то недоволен. [Ожидаю от игроков] прогресс во всем. Физическая форма набирается за счёт набора минут, так скажем. В игровом ритме посмотрим, кто будет играть 9 февраля», — отметил после победы Карпин.

ИА REGNUM напоминает, что в матче с «Партизаном» игроки «Ростова» отличились трижды. В ворота многократного чемпиона Сербии голы забили полузащитник Павел Мамаев, а также нападающие Александр Долгов и Элдор Шомуродов.

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