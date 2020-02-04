Ростов-на-Дону, , 23:56 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Партизаном» из Сербии в матче второго тура Кубка Париматч Премьер. Жёлто-синие забили три гола в ворота соперников, оппоненты — один. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

В ворота «Партизана» забили полузащитник Павел Мамаев, а также нападающие Александр Долгов и Элдор Шомуродов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Катаре «Ростов» уступил столичному «Спартаку» (1:2). Впереди у подопечных Валерия Карпина игра с московским «Локомотивом». Футбольная баталия назначена на 9 февраля.