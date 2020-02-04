Нижний Новгород, , 19:38 — REGNUM Стадион «Нижний Новгород» станет домашней ареной ФК «Тамбов» на оставшиеся пять матчей текущего сезона 2019−2020 годов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В весенней части чемпионата «Тамбов» встретится с «Рубином» (Казань), «Крыльями Советов» (Самара), «Зенитом» (Санкт-Петербург), «Ахматом» (Грозный) и «Сочи».

При этом молодёжная команда «Тамбов-м» останется на домашнем стадионе в Тамбове.

По словам гендиректора клуба Ольги Коноваловой, решение о переносе матчей из Саранска в Нижний Новгород принято «по экономическим соображениям». Аренда нижегородского стадиона выгодна тамбовскому клубу и в части логистики, и в стоимости ряда необходимых организационных услуг. Также «Тамбов» рассчитывает на заполненные нижегородскими любителями футбола трибуны стадиона, которые «давно не видели большого футбола».

Напомним, ФК «Тамбов» занимает 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, клуб набрал 21 очко за 19 игр.

Как сообщало ИА REGNUM, тамбовский стадион «Спартак» реконструируется с 2017 года. В настоящее время завершены два этапа работы, необходимых для проведения игр РПЛ на стадионе: установка прожекторного освещения с опорами высотой до 35м, а также проведена реконструкция футбольного поля и обслуживающих инженерных систем.

Сейчас решается вопрос передачи стадиона в собственность Тамбовской области, что позволит ускорить мероприятия по его реконструкции.