Москва, , 16:04 — REGNUM Бывший российский хоккеист Алексей Яшин включён в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 4 февраля сообщается на сайте организации.

В составе сборной России Яшин стал чемпионом мира в 1993 году и бронзовым призёром мирового первенства 2005 года. Также он является серебряным призёром Олимпиады-1998 и бронзовым призёром Олимпиады-2002.

Яшин играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1993 года в составе клуба «Оттава Сенаторз», который выбрал его на драфте-1992 под вторым номером. Всего он провел за «Оттаву» восемь сезонов, после чего перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс». В общей сложности он сыграл в НХЛ 850 матчей, в которых набрал 781 (337+444) очко.