Москва, , 15:52 — REGNUM Капитаном сборной России по хоккею на третьем этапе Еврохоккейтура будет защитник ЦСКА Богдан Киселевич. Об этом 4 февраля заявил главный тренер команды Алексей Кудашов.

По словам Кудашова, Киселевич будет капитаном, ассистентами будут нападающий Анатолий Голышев и защитники Рушан Рафиков и Андрей Миронов.

Напомним, третий этап Еврохоккейтура пройдёт в Швеции с 6 по 9 февраля.

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