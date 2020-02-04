Москва, , 15:43 — REGNUM Федерация хоккея России (ФХР) планирует создать Российскую лигу. Об этом 4 февраля заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

«Сейчас мы хотим создать Российскую лигу. Считаем, что молодые игроки набираются больше опыта, когда играют в наших клубах и соревнованиях», — сказал Третьяк.

Он добавил, что ФХР много работает над программой развития хоккея и много внимания уделяет молодому поколению.

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