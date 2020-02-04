Бишкек, , 15:27 — REGNUM Киргизстанский тяжелоатлет Бекдоолот Расулбеков стал победителем в весовой категории 96 кг на турнире «International Fajr Cup», проходящем в иранском городе Рашт. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба госагентства молодежи, физкультуры и спорта.

Представлявший Киргизию спортсмен смог выиграть золотую медаль, подняв в рывке штангу весом 165 кг, а также серебряную медаль — подняв в толчке 206 кг. Таким образом, в общем зачете с результатом 371 кг Расулбекову удалось завоевать первое место в своей весовой категории.

В спортивном ведомстве отмечают, что турнир «International Fajr Cup» является рейтинговым, и заработанные при участии в этих соревнованиях очки будут способствовать получению лицензии на очередные олимпийские игры.